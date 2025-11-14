Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 14 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 14 de noviembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 14 de noviembre y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 03-05-20-30-37 con los soles 06 y 12.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
- Sevilla, en aviso amarillo por la borrasca Claudia: estas son las horas en las que lloverá este jueves
- Vox supera al PSOE y se acerca al PP entre los jóvenes andaluces: Abascal tiene más apoyo que Feijóo y Sánchez
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- La Universidad de Sevilla tiene terrenos en Montequinto y cerca del Virgen del Rocío para hacer viviendas de estudiantes