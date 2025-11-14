Sorteos
La Primitiva deja un nuevo millonario en Andalucía: gana un bote de más de un millón de euros
El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 5.675 de Cantoria (Almería), situado en Romero, 30.
El Correo
El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Cantoria (Almería) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Categoría Especial en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 1.177.224,39 euros. El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 5.675 de Cantoria (Almería), situado en Romero, 30.
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 25, 41, 49. El número complementario es el 48, el reintegro el 7 y el Joker, 3982194. La recaudación ha ascendido a 10.948.159,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
- Sevilla, en aviso amarillo por la borrasca Claudia: estas son las horas en las que lloverá este jueves
- Vox supera al PSOE y se acerca al PP entre los jóvenes andaluces: Abascal tiene más apoyo que Feijóo y Sánchez
- La Universidad de Sevilla tiene terrenos en Montequinto y cerca del Virgen del Rocío para hacer viviendas de estudiantes
- Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027