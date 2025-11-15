Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 15 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 15 de noviembre de 2025
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 15 de noviembre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 33278; el segundo premio al 24568; los reintegros han sido los números 2, 8 y 9.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los sábados
El sorteo de los sábados de la Lotería Nacional es el más importante de la semana y cuenta con una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 60 euros y se divide en décimos de 6 euros. En total, se destina alrededor del 70% de la emisión a premios, lo que supone unos 42 millones de euros repartidos entre los participantes.
El reparto incluye un Primer Premio de 600.000 euros por serie y un Segundo Premio de 120.000 euros por serie, además de miles de premios menores. Así, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobra 60.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibe 12.000 euros. Algunos sábados se celebran sorteos especiales o extraordinarios —como el del Día del Padre, Vacaciones o Cruz Roja—, que reparten cantidades aún mayores.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
- El alcalde de Sevilla advierte sobre los riesgos de la borrasca Claudia: 'Más preocupante que la lluvia será el viento
- Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- Juanma Moreno reclama ahora 4.000 millones de financiación extra a las puertas de su cita clave con Hacienda
- El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
- El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
- Arranca el nuevo plan de choque para las carreteras de Sevilla y Cádiz: asfaltados en Utrera, la A-92 y la Jerez-Los Barrios