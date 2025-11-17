La Conferencia Episcopal española insinúa que la renuncia del obispo de Cádiz puede ser aceptada "próximamente"

La renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, investigado por agresión sexual a un menor en los noventa, podría ser aceptada "próximamente" por el Vaticano, según ha sugerido este lunes Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La información ha sido proporcionada "no por el Santo Padre, sino en otro ámbito", y tampoco se ha precisado ni la fecha ni el modo, ha añadido el prelado español en declaraciones concedidas a los medios en El Vaticano tras el primer encuentro de la cúpula del CEE con el papa León XIV.

La importancia del caso Zornoza radica en que se trata del primer obispo de España en afrontar una acusación de este tipo (aunque el prelado no ocupaba ese cargo cuando supuestamente ocurrieron los hechos en Madrid). Además también es la primera vez que se conoce de un caso de un obispo acusado de este delito desde que León XIV es Papa. Por ello, era de esperar que el asunto figurara entre los temas tratados durante las reuniones de los nueve obispos españoles de la Comisión Ejecutiva de la CEE que viajaron al Vaticano. Y así ha sido.

De hecho, según ha precisado Argüello, los obispos también abordaron el asunto directamente con el propio León XIV, quien, sin embargo, no les dijo "más" durante el encuentro de una hora que mantuvieron con él. "Ha escuchado esto y, lógicamente, porque así lo establece el derecho canónico, dado que por la vía civil este proceso está prescrito", ha agregado el prelado español, subrayando asimismo que la investigación canónica contra el obispo de Cádiz aún está "abierta".

Procesos lentos

Argüello ha intervenido de esta manera después de que la semana pasada algunos medios afirmaran que la aceptación de la renuncia de Zornoza era "inminente" e incluso podía producirse el pasado viernes, algo que finalmente no ocurrió. En este contexto, el jefe de los obispos españoles también ha defendido el "camino" hacia una mejora institucional en las prácticas para reparar a las víctimas que ha emprendido la Iglesia española.

"Este camino es el que está abierto actualmente y hemos recibido la confirmación de este proceso por parte de la Santa Sede. Hay centenares de oficinas abiertas en toda España, en todas las diócesis", ha dicho. En recientes reuniones, también "ha estado presente la Comisión encargada de la Protección de Menores —organismo del Vaticano que se encarga de los casos de abusos—, y su informe ha sido positivo", ha precisado.

Por eso también "mantenemos dos derechos: el derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia. Eso ha de resolverse a través de un procedimiento y, en este momento, dicho procedimiento [ante el Tribunal de la Rota de la nunciatura] lleva 15 días abierto", ha indicado Argüello, insistiendo también en que la Iglesia española puso en marcha el año pasado "un sistema de reparación integral que incluye a víctimas cuyos casos estén prescritos [por la vía civil] o cuyos acusados hayan fallecido".

Sin embargo, ha continuado, estos procesos son "en general casi siempre lentos", porque son "garantistas". "Nosotros creemos en el Estado de derecho", ha puntualizado, al ser preguntado por los tiempos de la investigación contra Zornoza. "La Iglesia acepta, aun en casos ocurridos hace treinta años, la posibilidad de levantar la prescripción y hacer un juicio. Pero si queremos que se respeten los derechos de todas las partes implicadas, eso supone respetar unas garantías procedimentales", ha subrayado.

Límite de edad

Para el Vaticano, la aceptación de la renuncia de Zornoza por parte del Papa es la solución menos dolorosa ante el caso. De hecho, el obispo de Cádiz ya ha cumplido los 76 años, es decir, un año más que el plazo mínimo para que los obispos presenten su renuncia por motivos de edad al Vaticano, según la legislación eclesiástica. Lo que significa que, a pesar de que en algunos casos los Papas permiten a los obispos permanecer un tiempo más en sus cargos, León XIV también puede optar por aceptar su renuncia, sin poner en marcha un cese.

Además de Zornoza, los obispos españoles también abordaron otros asuntos durante su reunión con el Papa y en otra previa con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, entre ellos el concurso de ideas para la resignificación de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos. Del mismo modo, también se habló de la posibilidad de que León XIV viaje a España en un plazo "quizá relativamente breve" y de la revitalización de la fe cristiana entre los jóvenes españoles, una referencia indirecta al fenómeno de Rosalía.