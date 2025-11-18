Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 18 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 18 de noviembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 18 de noviembre y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números xxxxx con los soles x y x.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Muere un hombre tras un grave atropello en Sevilla: fue arrastrado desde la Alameda hasta Nervión en los bajos del coche
- Una masa de aire ártico llega a Andalucía y dejará las temperaturas cercanas al cero
- El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao
- Así es el restaurante que Leo Messi ha abierto en Cádiz: tiene su propio Balón de Oro comestible
- Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
- José Mercé: 'Por supuesto que tengo ganas de volver a la Bienal, pero cuando me ofrezcan algo que merezca la pena
- A examen la ley que exige un B2 en un idioma extranjero para obtener el título del grado: 'El nivel debe mejorar en Secundaria
- Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones