Moeckel señala carencias en la investigación del accidente de Cayetano Rivera: “No se encontraba bajo el efecto del alcohol”

Cayetano Rivera se ha presentado este lunes con su abogado Joaquín Moeckel en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse a un juicio rápido por el aparatoso accidente que sufrió el domingo 9 de noviembre cuando se 'comió' una rotonda arrancando de cuajo dos altas palmeras.

El motivo de su comparecencia ante el juez, un presunto delito de desobediencia a la autoridad por negarse a realizarse la prueba de alcoholemia cuando los agentes de la Policía Local se presentaron en su domicilio minutos después del suceso, además de otra falta por haber abandonado el lugar del siniestro sin esperar a que llegase la Policía.

Una cita judicial a la que también han asistido 4 testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones del lugar cuando ocurrió el accidente, y los agentes que acudieron al lugar y requirieron (sin éxito) a Cayetano que se hiciese la prueba de alcoholemia.

Y aunque el torero ha estado en el interior de los juzgados más de 3 horas, el juicio no se ha podido celebrar y el juez tan solo ha tomado declaración tanto al ex de Eva González como a los testigos citados. La razón, como ha explicado Moeckel, "que las diligencias del atestado no han sido suficientes para llevar a cabo el juicio porque faltan muchos elementos". "Tienen que llamar a la compañía de seguros, a la zona pericial de los daños, faltan declaraciones de testigos que no están en el atestado..." ha añadido.

Cayetano no se encontraba bajo los efectos de alcohol

"Pero sí que se ha visto una cosa clara. Todos los Policías que han aparecido, policías locales y un policía nacional que fue testigo, han dejado una cosa clara, que Cayetano no se encontraba bajo el efecto del alcohol porque toda la sintomatología que daba era una sintomatología normal. Esto es muy importante" ha expresado.

"Lo han dicho los policías que lo atendieron, que hablan con él y dicen claramente que se muestra educado, se muestra arreglado. En vestir, fíjense ustedes que en las hojas de sintomatología externa, no es solamente el olor al alcohol de una persona, sino cómo va vestido, si va aliñado, si va desaliñado, si se muestra colaborador, si se muestra educado.... Y toda la sintomatología externa de don Cayetano Rivera Ordóñez es positiva para él. No parece que esta persona hubiera conducido bajo los efectos del alcohol. Discusión que nos quedaría ahora. Oiga, ¿se negó conscientemente este señor a practicar la prueba? Yo sostengo que no se negó conscientemente" ha explicado.

"La versión de la defensa, que somos nosotros, vamos a intentar hacer ver que una persona que viene de un accidente muy aturdido, porque ha quedado el vehículo de la forma que ha quedado, eso a lo mejor no era suficientemente claro lo que se estaba diciendo" ha explicado, dando una pista de su estrategia de defensa de cara al juicio. "Eso solamente ha hecho empezar" ha añadido, revelando que "un faltan muchas diligencias por practicar".

Lejos de aclarar por qué Cayetano se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, su abogado ha insistido en que "la versión nuestra es de decir yo no tengo constancia de haberme negado. A él no le consta la prueba. Eso tendremos que arreglarlo en un juicio"

Además, ha asegurado que "no se ha planteado" que se le pueda juzgar por 'fugarse' del lugar del accidente "entre otras cosas porque el abandono del lugar del accidente, para que lo tengan ustedes claro, sería una fuga donde la justicia o la autoridad no pudiera comparecer. Si yo tengo un accidente en la rotonda, me bajo, espero un rato, vuelvo a mi casa y vuelvo a ir...".

"Lo que se está planteando aquí es si este señor estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. A mi juicio no, pero no soy yo el que debe determinarlo. Segunda cuestión, este señor cuando se le ha ofrecido la prueba de alcohol, caso de habérsele ofrecido, ¿se ha negado conscientemente diciendo no me la hago porque no quiero, o no me la hago porque no sé lo que me están diciendo? Esa es la discusión, no puedo defenderle más. Es que no puedo sostener otra cosa, me encantaría seguir al juez y decir no, o sí, esa va a ser mi postura de defensa. Si el juez ve que mis argumentos jurídicos son correctos, pues lo estimará, y si no lo ve, pues no lo estimará" ha concluido.