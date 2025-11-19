El Papa pide que avance la investigación sobre el obispo de Cádiz acusado de abusos sexuales
Leon XIV defiende los protocolos de la Iglesia en el caso de Rafael Zornoza y envía un mensaje a las víctimas
El Papa León XIV ha instado este martes a que la investigación abierta sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de pederastia denunciado durante su etapa al frente del Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid), “siga su curso con total transparencia”, subrayando la importancia de dejar trabajar a los protocolos establecidos.
Investigación en marcha
"Hay una serie de protocolos que están claramente establecidos (...) El obispo insiste sobre su inocencia, se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", ha señalado en declaraciones a los medios presentes en la localidad del Lacio (Roma), donde el Pontífice regresó este lunes para su día de descanso semanal.
Así se ha expresado después de que Zornoza esté siendo investigado por el Vaticano tras una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España por presuntos abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90 del siglo pasado.
Mensaje a las víctimas
Preguntado por qué mensaje lanza a las víctimas, el Papa ha respondido que espera que éstas "encuentren siempre un lugar seguro para hablar" donde "puedan presentar sus casos". Asimismo, ha remarcado "respetar los procesos" que "requieren tiempo", y "la necesidad de seguir los pasos indicados por la justicia, en este caso de la Iglesia".
