Los nombres de bebés que están de moda en Sevilla: conoce los top 10

El reinado de Lucía y Hugo ha llegado a su fin. En un año marcado por el descenso de los nacimientos —318.005 bebés en total, un 0,8% menos que el año anterior— también se produce un relevo simbólico en las preferencias de los padres a la hora de elegir nombre para sus hijos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la lista de los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en España durante 2024, un ranking que situa a Sofía y Mateo como las opciones preferidas por las familias.

Los nombres más puestos a niñas en 2024 en Sevilla

El nombre más común fue María, elegido para 204 recién nacidas. Le siguen:

Carmen (204)

(204) Lola (171)

(171) Manuela (165)

(165) Julia (161)

(161) Lucía (159)

(159) Sofía (128)

(128) Ana (123)

(123) Jimena (117)

(117) Martina (109)

Los nombres más elegidos para niños en 2024 en Sevilla

En el caso de los niños, el más repetido fue Manuel, con 364 recién nacidos. A continuación se sitúan:

Gonzalo (178)

(178) Alejandro (169)

(169) Pablo (168)

(168) Martín (156)

(156) Álvaro (148)

(148) Leo (146)

(146) Mateo (144)

(144) Hugo (143)

(143) Antonio (126)

Los nombres más puestos a niñas en 2024 en el resto de España

El nombre más común fue Sofía, elegido para 3.325 recién nacidas. Le siguen:

Lucía (2.830)

(2.830) Martina (2.364)

(2.364) María (2.189)

(2.189) Vega (2.129)

(2.129) Julia (2.071)

(2.071) Olivia (1.896)

(1.896) Valeria (1.792)

(1.792) Mía (1.646)

(1.646) Emma (1.617)

Los nombres más elegidos para niños en 2024

En el caso de los niños, el más repetido fue Mateo, con 3.289 recién nacidos. A continuación se sitúan:

Hugo (2.734)

(2.734) Martín (2.693)

(2.693) Leo (2.550)

(2.550) Manuel (2.411)

(2.411) Lucas (2.228)

(2.228) Pablo (2.158)

(2.158) Alejandro (2.136)

(2.136) Enzo (2.028)

(2.028) Álvaro (1.949)

El listado confirma la consolidación de tendencias de años anteriores, con nombres cortos y de sonoridad internacional entre los preferidos por las familias españolas.

Baja la natalidad

La natalidad volvió a caer en España en 2024, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de nacimientos descendió un 0,8% respecto al año anterior, lo que supone 2.651 bebés menos y consolida una tendencia negativa que se prolonga ya una década, con una caída del 25,6% desde 2014.

Del total de nacimientos registrados, uno de cada cuatro bebés (25,6%) tuvo una madre de nacionalidad extranjera. También continúa reduciéndose el número de hijos por mujer, que se situó en 1,1, dos centésimas menos que en 2023.

La encuesta del Movimiento Natural de la Población confirma además la estabilidad en la edad media de maternidad: las mujeres españolas tuvieron su primer hijo a los 32,6 años, la misma cifra que se mantiene desde 2021.