El perdón que Isa Pantoja no cree y el silencio de Kiko Rivera: nueva noche de distancia entre hermanos
Isa Pantoja se sentó en el plató de De Viernes para dar una entrevista exclusiva
Tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja lo han contado durante años en diferentes medios de comunicación: las cosas en su familia no se solucionan hablándolo entre ellos, sino a través de entrevistas.
La presencia de Isa Pantoja en ¡De Viernes! llegaba apenas una semana después de la entrevista de su hermano Kiko Rivera, lo que convirtió su reaparición en uno de los regresos más esperados del programa.
Una entrevista sincera de Isa Pantoja
En un momento vital marcado por la estabilidad familiar y por heridas sentimentales aún abiertas, Isa afrontó la noche con serenidad y firmeza. La hija de Isabel Pantoja respondió una a una a las palabras de su hermano, habló de su relación con Irene Rosales y abordó sin rodeos su distanciamiento de su madre, ofreciendo un testimonio cargado de emociones contenidas, decepciones pasadas y la clara intención de marcar sus propios tiempos.
Y así ocurrió anoche en diferentes puntos de España: Isa respondiendo al perdón de su hermano en un plató de Madrid y, a la misma hora, el DJ cumpliendo con su agenda en un bolo en Sevilla.
El silencio de Kiko Rivera
Mientras Isa lloraba emocionada al escuchar a su hermano arrepentido por el episodio de la manguera, Kiko hacía su aparición estelar en una discoteca hispalense para amenizar la noche de su público, al que poco le importan las tensiones familiares. Isa no se cree el perdón de su hermano —quiere hacerlo, pero no puede— y la reacción de Kiko fue un silencio absoluto.
Kiko Rivera aparecía serio y con semblante triste, pese a haber afirmado recientemente que atraviesa un buen momento personal. En esta nueva etapa como soltero está volcado en su trabajo, en sus tres hijos, en sus amigos —su familia elegida— y en su hermano Cayetano, convertido en un pilar fundamental desde su separación de Irene Rosales.
