¿A qué sabe el Roig Arena?

Como ocurre en todos los placeres de la vida, no hay un disfrute completo si no están todos los sentidos involucrados. Tocar, ver, oír, oler y saborear. Si están presentes los cinco, es que la experiencia vale la pena. Esto mismo, que seguro que al lector le vienen a la mente diferentes situaciones en las que sucede, ocurre cuando uno se sumerge en el gigante Roig Arena.

Lo ves en su impresionante diseño arquitectónico recubierto de 8.600 placas porcelánicas de color gris; lo oyes cuando te envuelve el rugido de los 20.000 fans que se pueden llegar a congregar para disfrutar de un concierto; lo tocas mientras recorres los anillos que lo estructuran para llegar a tu destino y lo hueles y lo saboreas en el momento en que te dejas llevar por las propuestas gastronómicas que encuentras en este coloso que ha transformado la vida social y cultural de la ciudad de València.

Una oferta "transversal"

Levante-EMV recorre de la mano del cocinero —como prefiere que le definan— Miguel Martí las opciones culinarias que ofrece Roig Arena. El responsable de Restauración del complejo destila pasión por lo que hace y la ilusión le desborda cuando habla del funcionamiento de las cocinas que elaboran los platos que se sirven en el restaurante Poble Nou, en el Ultramarinos Roig, en la zona de El Mercat (todos ellos con servicio los 365 días del año) y en la cocina central en la que se preparan los caterings que sirven en las zonas reservadas y eventos privados. Para él, ver cómo vuelven las paellas vacías de las mesas «es un momento de felicidad, el mayor reconocimiento».

Cada uno de estos espacios presenta una propuesta diferente que conforma una oferta "transversal", tal como la define Martí. "Mientras los padres pueden disfrutar de un arroz cocinado a leña en el Poble Nou, los hijos harán lo propio con un perrito caliente o una hamburguesa de uno de los locales de El Mercat", explica el responsable de Restauración de Roig Arena.