Chollos verdiblancos: el Betis rebaja sus equipaciones y complementos por el Black Friday

El Black Friday ha llegado también al Betis. El club ha lanzado en su tienda online promociones con grandes rebajas en distintas equipaciones y complementos con hasta el 30% de descuento.

En una campaña llamada Green Friday se pueden adquirir camisetas oficiales, pantalones cortos, medias, equipaciones completas y diversos complementos aprovechando esta semana de descuentos por el Black Friday.

Esta campaña está activa desde el 17 de noviembre hasta el 1 de diciembre en la tienda del Betis en su página web.

Qué ofertas hay y cuáles son los descuentos

Hay todos los artículos posibles con importantes rebajas: Camiseta Retro Hummel Expo 92 Hombre Verde/Blanca con un 30% de descuento (55,97 euros), Camiseta Fútbol Segunda Equipación Hombre 25/26 personalizable (67,96 euros) con un 20% de descuento, Camiseta Fútbol Segunda Equipación Niño 25/26 también con un 20% de rebaja personalizable (63,96 euros) o Camiseta Fútbol Tercera Equipación Hombre 25/26 con un 10% personalizable (76,46 euros), entre otros. También hay disponibles bolsas de deportes, mochilas, zapatillas de invierno, nórdicos, mantas, juegos de sábanas o camas para mascotas.