Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 25 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 25 de noviembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 25 de noviembre y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 01-23-30-35-46 con los soles 04 y 08.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
