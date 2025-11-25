Iberia anuncia su Black Friday con ofertas especiales para Nueva York y Londres

Iberia ha lanzado su campaña especial de Black Friday, con descuentos disponibles durante un periodo muy limitado. Las compras podrán realizarse del 24 al 30 de noviembre de 2025, tanto en su web como en la app oficial. Esta promoción incluye tasas, cargos del operador y gastos de gestión, y los precios indicados corresponden al importe final por trayecto al comprar ida y vuelta. Como siempre, la oferta está sujeta a disponibilidad.

Los periodos de vuelo permitidos abarcan buena parte del primer semestre de 2026. Para viajes dentro de España y Europa, los vuelos deben realizarse entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026. En el caso de destinos en Latinoamérica y Estados Unidos, las fechas válidas van del 12 de enero al 31 de mayo de 2026.

No se aplica la promoción en estas fechas

También existen fechas restringidas, en las que no aplica la promoción. Para vuelos a España y Europa quedan excluidos los días 26 al 28 de marzo, 5 al 7 de abril, 30 de abril al 4 de mayo y 14 al 18 de mayo de 2026. En destinos como Puerto Rico y Estados Unidos, no se permitirá viajar con descuento entre el 18 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, así como del 27 de abril al 2 de abril de 2026. Para Uruguay y Argentina, las fechas bloqueadas incluyen del 10 al 27 de diciembre de 2025 y del 26 al 29 de marzo de 2026. En Centroamérica, no estarán disponibles vuelos promocionados del 12 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026.

Estos son los destinos y ofertas

Entre las ofertas de Black Friday destacan las siguientes: en la categoría Vuelo + Hotel, la aerolínea promete ahorros de hasta 300 euros, incluyendo además maleta facturada de 23 kg y Avios extra por compra. Entre las ofertas más llamativas destaca Londres con dos noches de hotel desde 189 euros. Por su parte, los paquetes Vuelo + Coche ofrecen precios igualmente rebajados, también con maleta facturada y Avios adicionales, y con la ventaja de añadir un conductor extra gratis para los miembros de Iberia Plus. La oferta más destacada es Tenerife con coche tres días desde 99 euros.

La aerolínea también ha lanzado un Especial Nueva York, pensado como el “viaje del año” a precio reducido, con ahorros de hasta 300 euros en paquetes que incluyen maleta facturada y Avios extra. La opción más destacada es Nueva York con hotel tres noches desde 569 euros, una de las ofertas estrella de esta campaña. En conjunto, estas promociones convierten el Black Friday de Iberia en una de las mejores oportunidades del año para reservar viajes completos con importantes ventajas y extras incluidos.