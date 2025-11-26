El alcalde de Nueva York se declara fan de un futbolista bético: "Me encanta este hombre"

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ha sorprendido al mundo tras declarar su admiración por un futbolista catalán. En la visita al programa de tertulias 'The Adam Friedland Show' la noche de este lunes, el dirigente remarcó su pasión por el fútbol y, concretamente, por el Arsenal y algunos jugadores relacionados con el conjunto 'gunner' le hicieron llegar mensajes de vídeo.

Uno de ellos fue el lateral derecho Héctor Bellerín, que milita actualmente en el Betis. El carrilero, que destaca por su implicación política y el activismo en varios ámbitos, jugó también en el Arsenal. De ahí la admiración de Mandani. Bellerín felicitó al alcalde de Nueva York por la victoria en las elecciones. "En España también se siente el efecto que tiene tu victoria", le dijo.

"Una persona de primera"

"Me encanta este hombre", contestó Mamdani mientras veía el vídeo. En las imágenes aparece Bellerín bromeando y diciéndole que se confirma su teoría de que "si eres fan del Arsenal, es que eres una persona de primera". El alcalde neoyorquino se ha mostrado muy agradecido con el futbolista y ha comentado con el presentador, Adam Friedland, que deben ir a verle en un partido del Betis .

Mamdani es el primer alcalde musulmán y autodenominado socialista de la historia de Nueva York. Nació en Uganda, tiene 34 años y es hijo una cineasta india y un académico africano. Está adscrito a las organizaciones de la izquierda estadounidense Socialistas Democráticos de América y el Partido de las Familias Trabajadoras.

Accionista del Oviedo

El alcalde, además, es accionista del Oviedo desde 2012, cuando compró una acción del club asturiano en un momento complicado en la historia del conjunto azulado, que estaba al borde de la desaparición. "Quizá soy el primer accionista del Oviedo con sede en Maine", apuntó entonces. "Nueva York tiene ahora un color más 'azul Oviedo'", celebró la entidad asturiana en sus redes cuando se certificó el triunfo del alcalde.