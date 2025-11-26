Alertan por presencia de piezas de metal y caucho en sopas de sobre de la marca Knorr

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de piezas de metal y caucho, en un tipo de sopa de sobre de la marca Knorr, distribuida en Andalucía y otras comunidades, tras el aviso dado por las autoridades sanitarias de Rumanía, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Se trata de los lotes 527922C93 y 528022C93 del producto sopa deshidratada de pollo con fideos de la marca Knorr, envasado a temperatura ambiente, con fecha de caducidad para abril de 2027.

Caducidad y lote de la sopa de pollo Knorr afectada / Aesan

De acuerdo a la información disponible, la distribución inicial se ha llevado a cabo en Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Según fuentes de Unilever, empresa de la marca Knorr, el producto ya ha sido identificado, con la cantidad limitada en los clientes afectados, y bloqueado y retirado de los lineales de los supermercados además de estar en contacto con las autoridades "con toda la gestión en marcha", han precisado estas fuentes.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.