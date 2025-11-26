Mucho cuidado este Black Friday: recomendaciones para no ser víctima de un fraude

El Black Friday y el Cyber Monday se caracteriza por el aluvión de promociones, ofertas y descuentos que se publicitan, destinados a consumidores y usuarios para captar su atención y llamar al consumo. Aunque estos eventos comerciales masivos se circunscriben a fechas concretas -el 28 de noviembre para el Black Friday y el 1 de diciembre para el Cyber Monday-, un gran número de establecimientos físicos, y de manera especial los comercios online, extienden sus ofertas y rebajas mucho más allá de esas fechas, con vistas a incentivar las compras de cara a la Navidad.

En este escenario, desde la Dirección General de Consumo, se hace hincapié en que las compras se realicen de una manera reflexionada. Una de las recomendaciones es y hacer una lista para comprar lo que realmente se necesite, y evitar así caer en compras impulsivas. También es esencial comparar calidades y precios, entre los establecimientos físicos y entre las diferentes plataformas online.

Cómo evitar un fraude

Ante el aumento exponencial de los casos de fraudes cibernéticos, aprovechando eventos como el mismo Black Friday, desde Consumo se aconseja ser mas cautelosos que en otro tipo de compras y, sobre todo, con las ofertas que se reciben.

Normalmente, una señal evidente de que nos encontramos ante un anuncio fraudulento es observar una oferta o descuento exagerado, o demasiado bueno para ser verdad –por ejemplo, el último modelo de un teléfono móvil con un 70% de descuento–. Ante estos anuncios, corremos el riesgo de que perdamos el dinero pagado por un producto que nunca llega, y una web que desaparece una vez se ha efectuado el abono. Por norma general, en este tipo de fraudes, el único medio de pago que se acepta es la transferencia bancaria.

Por ello, desde Consumo lanzan una serie de recomendaciones para evitar caer en una de estas estafas:

Acudir únicamente a sitios oficiales o minoristas de confianza. Webs con URL seguras que comiencen por https:// y donde aparezca un candado al pinchar sobre la dirección.

Webs con URL seguras que comiencen por https:// y donde aparezca sobre la dirección. Precaución con técnicas como el phishing y el smishing . Este tipo de fraudes se realizan a través de correo electrónico y SMS –o vía WhatsApp–, donde anuncian ofertas exageradas o donde avisan de que hemos sido recompensados con un premio (cupón de descuento, oferta exclusiva, etc.), invitándonos a pinchar en un enlace donde nos solicitan datos confidenciales. Mucho cuidado, poorque con esta técnica pueden hacerse con contraseñas o los datos de la tarjeta .

. Este tipo de fraudes se realizan a través de correo electrónico y SMS –o vía WhatsApp–, donde anuncian ofertas exageradas o donde avisan de que hemos sido recompensados con un premio (cupón de descuento, oferta exclusiva, etc.), invitándonos a pinchar en un enlace donde nos solicitan datos confidenciales. . Asegurarse de que los bienes con descuentos no esconden ningún tipo de deterioro. En el caso de encontrar un desperfecto, tenemos el derecho a devolver el producto y recibir el importe de la compra efectuada.

Los mismos derechos

Al igual que ocurre en el periodo de rebajas, los derechos que protegen a las personas consumidoras y usuarias son exactamente los mismos que en el resto del año.

Los productos ofertados cuentan con la misma garantía legal que siempre, por lo que, para los productos nuevos, ésta es de tres años.

legal que siempre, por lo que, para los productos nuevos, ésta es de tres años. Es fundamental conservar toda la documentación generada con la compra del producto, como facturas, tiques o documentos digitales, y también la publicidad sobre el mismo, ya que, a efectos legales, el contenido y las condiciones publicitadas son legalmente vinculantes para la empresa.

generada con la compra del producto, como facturas, tiques o documentos digitales, y también la publicidad sobre el mismo, ya que, a efectos legales, el contenido y las condiciones publicitadas son legalmente vinculantes para la empresa. Los comercios, tanto en los establecimientos físicos como en internet, están obligados a exponer los precios y los descuentos con la máxima transparencia , es decir, que deben mostrar siempre el precio habitual y el reducido, nunca superpuesto.

, es decir, que deben mostrar siempre el precio habitual y el reducido, nunca superpuesto. Los productos con un descuento por Black Friday deben estar bien identificados y diferenciados del resto . Además, según la normativa comunitaria, las ofertas deben indicar el precio anterior aplicado o precio más reducido aplicado durante un periodo de tiempo, que no podrá ser inferior a los 30 días anteriores a la aplicación de la reducción.

. Además, según la normativa comunitaria, las ofertas deben indicar el precio anterior aplicado o precio más reducido aplicado durante un periodo de tiempo, que no podrá ser inferior a los 30 días anteriores a la aplicación de la reducción. Los establecimientos físicos no están obligados a aceptar cambios y devoluciones –a excepción de aquellos productos que presenten algún defecto o tara–, y por ello es fundamental informarse de manera previa de las condiciones de cada establecimiento.

–a excepción de aquellos productos que presenten algún defecto o tara–, y por ello es fundamental informarse de manera previa de las condiciones de cada establecimiento. Si se trata de una compra a distancia (por ejemplo, online), se dispone del derecho de desistimiento, pudiéndose devolver el producto adquirido en un plazo de 14 días naturales, sin necesidad de justificación y sin ningún tipo de penalización.

Qué hacer en caso de fraude

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 15:00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es , y de los perfiles de X ( @consumoresponde ), Facebook ( www.facebook.com/consumoresponde ) e Instagram ( @consumoresponde ).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.