Francisco López Rupérez, catedrático de Políticas Educativas: "El abandono escolar temprano es la antesala del desempleo"

Doctor en Ciencias Físicas, Francisco López Rupérez dirige la cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela (Madrid). Es uno de los más acérrimos defensores de la extensión de la educación obligatoria y gratuita hasta los 18 años. La lleva reclamando desde 2015, cuando el Consejo Escolar del Estado –organismo que él presidía en aquella época– aprobó por unanimidad incluirla en su informe anual como una de las propuestas para mejorar el sistema educativo. En su último informe, el órgano consultivo del Gobierno sigue reclamando la medida.

La extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años -como aprobó Portugal en 2009- y la extensión de la FP básica -a la que se puede acceder sin haber terminado 4º de ESO- son dos recetas que López Rupérez ha ofrecido en el foro España 360, organizado en Madrid por Prensa Ibérica, para combatir uno de los grandes problemas del sistema educativo de España: el abandono escolar temprano. Es decir, el grueso de ciudadanos entre los 18 y los 24 años que, como mucho, tienen la ESO y no han seguido estudiando (también están incluidos los que ni siquiera la tienen). Actualmente, España detenta uno de los porcentajes más elevados de abandono: 13% frente al 9,3% de la media europea. “El abandono educativo es la antesala del desempleo”, ha sentenciado el profesor universitario en un diálogo con el director de 'El Periódico de España', Armando Huerta, titulado ‘El reto de la educación: hacia una política de Estado’.

PI STUDIO

López Rupérez ha insistido en que las políticas educativas deben estar basadas en la evidencia científica y no en la ideología. La educación requiere, en su opinión, una política educativa de Estado para corregir las desigualdades territoriales. También ha reclamado políticas para gestionar el talento a la hora de contratar profesores de secundaria. "Hay que hacer atractiva la profesión docente. La calidad del profesorado determina la calidad del aprendizaje de los alumnos", ha concluido.