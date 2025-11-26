Sociedad
Lucas rompe su silencio con Andy y confirma nueva operación de su nariz en Barcelona
Será después de las fiestas de Navidad cuando el cantante sepa la fecha de su intervención
En pleno auge de la polémica con Andy, Lucas ha reaparecido ante las cámaras en Barcelona, donde el artista ha acudido a la Clínica Teknon para reunirse con el cirujano que valorará la operación de su nariz tras los problemas sufridos en los últimos meses.
Revisión médica en Barcelona
Arropado por su pareja, Lucas atendía en exclusiva a las cámaras de Europa Press y desvelaba que estaba "todo bien" y que su visita al médico se debía para "ver qué hacemos" después de las complicaciones que ha sufrido en los últimos meses.
Tras su reunión con el cirujano, el artista confesaba estar "contento" porque "esto ha regenerado como tiene que regenerar y ahora, después de las fiestas, volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación".
Próximos pasos en su recuperación
En cuanto a qué le ha recomendado el médico, Lucas explicaba que "nada" nuevo, simplemente seguir con "mis lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre". Será después de las fiestas de Navidad cuando el cantante sepa la fecha de su intervención.
Por otro lado, fue preguntado por las declaraciones que Andy ha hecho por los platós de televisión y aseguraba que a pesar de todo "siempre" le desea lo mejor. Eso sí, al preguntarle por la posible declaración a favor de su expromotor, Álvaro, en el acto que tiene pendiente con María José, Lucas dejaba claro que "de eso no tenemos nada que hablar".
