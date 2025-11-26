El Vaticano rechaza "el poliamor" y elogia la monogamia en una nueva nota doctrinal

"El matrimonio, por su carácter integral y su respeto a la dignidad, solo puede darse entre un hombre y una mujer", ha declarado el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Más allá de la conocida doctrina tradicional en materia de moral sexual, Fernández ha presentado así la última nota doctrinal del Vaticano, difundida a los medios de comunicación este martes, en la que la Santa Sede también expresa su rechazo al "poliamor" y a la poligamia.

En efecto, el documento, de 40 páginas y titulado 'Una caro. Elogio de la monogamia', tiene entre sus argumentos más jugosos precisamente una reflexión sobre "la belleza de la monogamia como relación exclusiva entre un hombre y una mujer", según afirma el prelado. "La caridad conyugal es un profundo vínculo emocional", "arraigado en la voluntad que elige al otro como uno consigo mismo", insiste.

En concreto, el documento menciona nueve veces la poligamia y tres directamente el poliamor, partiendo también de una constatación. "Diversas formas públicas de unión no monógama —a veces llamadas “poliamor”— están creciendo en Occidente, además de aquellas más discretas o secretas que han sido comunes a lo largo de la historia", afirma.

Uniones secretas

El otro aspecto es la presencia de la poligamia en otras partes del mundo, especialmente en África, donde este fenómeno es más común y a menudo supone sobre todo dificultades para las mujeres. Pero "si no es entre un hombre y una mujer, no es precisamente un matrimonio. Si no es exclusivo, si es entre cuatro o cinco personas, no es un matrimonio", aclara Fernández al respecto.

No obstante, según el prelado, El Vaticano no habla solo "de poligamia en África", porque "hay otras formas de poligamia no tan públicas, no tan explícitas, pero que son igualmente ofensivas a la dignidad de la mujer". De hecho, subraya, el propósito de la Santa Sede ha sido sobre todo el de poner énfasis en que "las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad", también "arraigadas en la voluntad" de elegir "al otro como si fuera uno mismo".

El texto, integrado por 156 puntos y 256 notas, ha sido presentado en una rueda de prensa en El Vaticano en la que, además del cardenal Fernández —antes muy cercano al difunto Francisco—, también estaban presentes Giuseppina De Simone, profesora de la Pontificia Facultad Teológica del Sur de Italia, y monseñor Armando Matteo, secretario de la Sección Doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio).

Preocupación clerical

En realidad, en España, donde el fenómeno del poliamor ha acaparado la atención de los medios de comunicación, los obispos ya manifestaron en el pasado su preocupación. En abril de 2023, por ejemplo, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, entonces responsable del servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española (CEE), pidió "cuanto menos una importante reflexión social" sobre la situación.

"Lo de poliamor queda bonito en la jerga de la cultura dominante pero, si en vez de poliamor hablamos de poligamia, entonces la cosa suena de otra manera", valoró Argüello. "Se puede vender con el envoltorio de una vida de 'jiji jaja' en la que cada cual puede hacer lo que quiera y cuando quiera pero luego pasa lo que pasa, y al mismo tiempo decimos: '¿Qué les pasa a los adolescentes? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la nueva edición del malestar cultural?", continuó, al tiempo que reconocía la disminución de los matrimonios en el país.