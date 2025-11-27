Cuando el dolor atraviesa la pantalla: explican por qué podemos "sentir" aquello que vemos en una película

Una nueva investigación muestra que ver películas puede activar regiones de procesamiento táctil del cerebro de una manera altamente organizada. Esto significa que el cerebro no solo observa, sino que también simula aquello que ve: esto explica por qué podemos experimentar como propio el dolor que está simulando un actor en el film.

Un estudio publicado en la revista Nature ofrece una explicación neuronal para las reacciones que tenemos al observar una película o una serie y sentir como real el dolor de los protagonistas. Los científicos descubrieron que partes de la corteza visual contienen mapas del cuerpo que se activan al apreciar el daño a otra persona o sus sensaciones, provocando una especie de "eco táctil" en nuestro propio cerebro.

Sensaciones proyectadas por el cerebro

El equipo internacional de investigadores, compuesto por especialistas de universidades de Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, aplicó un nuevo modelo para mapear en forma simultánea las sensaciones en distintas partes del cuerpo y los registros del campo visual en el cerebro.

Al analizar la actividad cerebral de los espectadores mientras veían fragmentos de películas, los autores hallaron que regiones visuales, tradicionalmente asociadas únicamente con el procesamiento de imágenes, muestran patrones que reflejan sensaciones táctiles correspondientes a partes concretas del cuerpo.

En otras palabras, la visión generada en el cerebro “proyecta” sobre nuestro mapa corporal interno y puede activar procesos que normalmente responden al tacto real. En concreto, en regiones dorsales las zonas del mapa corporal se corresponden con la posición en el campo visual: por ejemplo, aquello que aparece por debajo activa zonas ligadas a los pies. Pero en regiones ventrales, la activación se coordina con la parte específica del cuerpo observada, de manera independiente a su localización en la pantalla.

Entrelazamiento sensorial

“Cuando miras a alguien que es lastimado, las áreas del cerebro que procesan el tacto se iluminan en patrones que coinciden con la parte del cuerpo implicada: tu cerebro mapea lo que ves sobre tu propio cuerpo”, explicó en una nota de prensa de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, el autor principal del estudio, el Dr. Nicholas Hedger.

Referencia Vicarious body maps bridge vision and touch in the human brain. Nicholas Hedger et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09796-0

"El sistema también funciona en la dirección opuesta. Por ejemplo, cuando quieres llegar al baño en la oscuridad de la noche, las sensaciones táctiles ayudan a tu sistema visual a crear un mapa interno de dónde están las cosas, incluso con una entrada visual mínima. Este “relleno” refleja nuestros diferentes sentidos cooperando para generar una imagen coherente del mundo”, agregó Hedger en el comunicado, que reproduce Medical Xpress.

Los especialistas creen que este entrelazamiento sensorial ayuda a generar simulaciones internas que facilitan la comprensión de las acciones y las intenciones ajenas, creando una especie de "empatía" con el dolor de otra persona. Medir estas respuestas mientras una persona simplemente mira un film podría convertirse en una manera no invasiva de estudiar diferencias en la percepción social y sensorial, con aplicación en patologías como el autismo y otros trastornos relacionados.