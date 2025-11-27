Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 27 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre de 2025
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 27 de noviembre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 28201; el segundo premio al 10644; los reintegros han sido los números 1, 5 y 8.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- La investigación por corrupción en Almería alcanza a casi 20 empresas y cinco planes de obras de la Diputación
- La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling