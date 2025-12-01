España se prepara para otro invierno inusualmente cálido: ¿qué está pasando?

El invierno meteorológico ha arrancado este 1 de diciembre y desde Aemet han dado su previsión general a nivel nacional de los que nos espera en los próximos tres meses. Según las previsiones, volverá a ser más cálido de lo normal en España, con una probabilidad que oscila entre el 60 y el 70%, muy por encima del escaso 10% que apunta a un escenario más frío. De cumplirse, este periodo se convertiría en el octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido, segñun ha informado Rubén del Campo, portavoz de la agencia.

Tendencia de temperaturas y lluvias

El último invierno con unas temperaturas por debajo del promedio normal fue el del año 2017-2018. En cuanto a las lluvias, no hay una tendencia muy clara, indica Del Campo, únicamente en el suroeste peninsular hay un 40 por ciento de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal frente a un 25 por ciento de probabilidad de que sea más lluvioso de lo normal. En el resto del país ambos escenarios son igual de probables.

Previsión para los próximos días

En cuanto a los próximos días el tiempo, estará marcado por la alternancia de días sin lluvias con otros en los que el paso de frentes da lugar a lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares. Las temperaturas también experimentarán variaciones en función del paso de los frentes, en general serán propias de la época del año o algo más bajas de lo habitual, con heladas en zonas del interior, aunque la tendencia a lo largo de la semana es hacia un ascenso, hacia que suban las temperaturas.