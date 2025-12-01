España se prepara para otro invierno inusualmente cálido: ¿qué está pasando?
El invierno meteorológico comienza en España con previsiones de temperaturas más cálidas de lo normal y lluvias inciertas
El invierno meteorológico ha arrancado este 1 de diciembre y desde Aemet han dado su previsión general a nivel nacional de los que nos espera en los próximos tres meses. Según las previsiones, volverá a ser más cálido de lo normal en España, con una probabilidad que oscila entre el 60 y el 70%, muy por encima del escaso 10% que apunta a un escenario más frío. De cumplirse, este periodo se convertiría en el octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido, segñun ha informado Rubén del Campo, portavoz de la agencia.
Tendencia de temperaturas y lluvias
El último invierno con unas temperaturas por debajo del promedio normal fue el del año 2017-2018. En cuanto a las lluvias, no hay una tendencia muy clara, indica Del Campo, únicamente en el suroeste peninsular hay un 40 por ciento de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal frente a un 25 por ciento de probabilidad de que sea más lluvioso de lo normal. En el resto del país ambos escenarios son igual de probables.
Previsión para los próximos días
En cuanto a los próximos días el tiempo, estará marcado por la alternancia de días sin lluvias con otros en los que el paso de frentes da lugar a lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares. Las temperaturas también experimentarán variaciones en función del paso de los frentes, en general serán propias de la época del año o algo más bajas de lo habitual, con heladas en zonas del interior, aunque la tendencia a lo largo de la semana es hacia un ascenso, hacia que suban las temperaturas.
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025