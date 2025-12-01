Polémica por un cacharrito viral en redes que simula el movimiento de la Virgen del Rocío
Abogados Cristianos, ha compartido su indignación ante la atracción que es considerada por unos como una ofensa y por otros como una propuesta lúdica
Una sencilla atracción infantil de feria se ha convertido en el centro de una fuerte polémica en redes sociales después de que se viralizaran unas imágenes en las que se ve un cacharrito que reproduce el vaivén característico de la Virgen del Rocío durante su procesión. El dispositivo, similar a un pequeño columpio mecánico, permite a los niños balancearse de manera que recuerda al movimiento que realizan los almonteños cuando portan a la imagen durante la romería.
Entre las voces críticas se encuentra Polonia Castellanos, portavoz de Abogados Cristianos, quien ha calificado la atracción como “ofensiva” e “innecesaria” en el canal de televisión Telecinco. “El cansancio entre los católicos es real; estamos hartos de ser objeto de mofa”, sostiene Castellanos.
El creador de la atracción, según ha explicado en el programa El tiempo justo, defiende que su obra se contextualiza dentro de una celebración simbólica de los 50 años de democracia y libertad en España, una explicación que la portavoz de Abogados Cristianos rechaza tajantemente. “La Virgen del Rocío no tiene nada que ver con reivindicaciones políticas ni con efemérides sociales”, ha respondido.
Mientras el debate continúa en redes y tertulias televisivas, la atracción sigue instalada en la feria donde nació la polémica, convertida ahora en objeto de atención mediática y en un nuevo episodio del recurrente choque entre expresiones artísticas o lúdicas y sensibilidades religiosas.
