Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 4 de diciembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este jueves 4 de diciembre de 2025
Este jueves 4 de diciembre de 2025 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números x-x-x-x. El número del sueño es el x.
Cómo se juega al euroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Aemet mantiene las alertas hoy miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas
- Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena
- La conferencia de Francisco Arquillo sobre la Macarena, suspendida por orden de la Hermandad
- ¿Quién es Francisco Arquillo?: De 'médico' de cabecera de la Macarena al restaurador que abrió una herida en Sevilla
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días