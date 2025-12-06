Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 6 de diciembre de 2025
Estos son los números ganadores del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre de 2025
El Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario del Día de la Constitución ha tenido lugar este sábado 6 de diciembre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número XXXXXXX; el segundo premio al 67906; los reintegros han sido los números XXX, XXX y XXX.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los sábados
El sorteo de los sábados de la Lotería Nacional es el más importante de la semana y cuenta con una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 60 euros y se divide en décimos de 6 euros. En total, se destina alrededor del 70% de la emisión a premios, lo que supone unos 42 millones de euros repartidos entre los participantes.
El reparto incluye un Primer Premio de 600.000 euros por serie y un Segundo Premio de 120.000 euros por serie, además de miles de premios menores. Así, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobra 60.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibe 12.000 euros. Algunos sábados se celebran sorteos especiales o extraordinarios —como el del Día del Padre, Vacaciones o Cruz Roja—, que reparten cantidades aún mayores.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Aviso amarillo en Andalucía: Aemet alerta a estas provincias antes del puente de diciembre
- Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%
- Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 5 de diciembre de 2025
- ¿Abre Mercadona, Lidl y Carrefour el 6 y 8 diciembre en Sevilla?
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- Cajasol mueve ficha con Torre Sevilla y muestra a la Caixa 'su interés' en la compra: operación de más de 130 millones de euros