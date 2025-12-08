Alerta sanitaria en agua mineral: detectan la bacteria Pseudomonas aeruginosa en botellas distribuidas en Andalucía

Las autoridades sanitarias han lanzado una alerta por la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, distribuida, entre otras comunidades, en Andalucía. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de que se ha detectado contaminación en determinados envases y recomienda no consumir el producto afectado.

Según la notificación trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), los lotes implicados son el 1 040725 en botellas de 1,5 litros, el 5290425 en garrafas de 5 litros y el L 8050525 en el formato de 8 litros, todos ellos con fecha de caducidad 31 de diciembre de 2027.

Distribución de las botellas contaminadas

La distribución de estos lotes se ha producido en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien Aesan advierte de que no se descarta que se hayan redistribuido a otras comunidades autónomas.

La información se ha remitido ya a las autoridades competentes de todas las comunidades a través del Sciri para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Mientras tanto, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio botellas o garrafas de estos lotes que se abstengan de consumir el agua y que la aparten de inmediato para su devolución o eliminación según las indicaciones que se ofrezcan en los puntos de venta.

¿Qué provoca esta bacteria?

La bactería Pseudomonas aeruginosa es un germen aeróbico, ubicuo y capaz de sobrevivir en una amplia gama de ambientes. Puede causar infecciones agudas y crónicas, como fibrosis quística, bronquiectasias, neumonía y bacteremia, pero afecta especialmente a pacientes con defensas bajas.

Puede provocar infecciones graves en casi cualquier parte del cuerpo: en los pulmones y las vías respiratorias, en las vías urinarias, en la piel y en los tejidos (por ejemplo, en heridas) e incluso causar sepsis.

Esta bacteria puede producir neumonía aguda y, en algunos casos, neumonía tan grave que el paciente necesita respiración asistida mediante máquinas (ventilación mecánica). Además, es uno de los microorganismos que con más frecuencia aparece en muchos estudios y análisis clínicos.