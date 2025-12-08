¿En qué suele gastar la gente el dinero de la Lotería de Navidad?

Aunque pasen los años, la ilusión por el sorteo de Navidad no decae. Millones de españoles compran religiosamente los décimos que les permitan soñar con ganar la Lotería de Navidad. Pero, ¿qué viene después? ¿en qué gasta los afortunados su premio? Según estudios recientes y encuestas realizadas a ganadores, la respuesta es un equilibrio entre necesidades, inversiones y caprichos. Hay un poco de todo: algunos optan por la prudencia financiera y otros aprovechan para cumplir sus deseos personales tras recibir este gran golpe de suerte.

Los premios de la Lotería de Navidad no solo cambian la vida de los ganadores de forma inmediata, sino que también influyen en sus decisiones a medio y largo plazo. Desde cubrir deudas pendientes hasta invertir en proyectos personales o familiares, cada premio se gestiona de manera distinta según la edad, situación económica y prioridades de quien lo recibe. Sin embargo, ciertos patrones se repiten.

Gastos más comunes tras ganar la Lotería de Navidad

Vivienda y mejoras en el hogar. Gran parte de los ganadores invierte en comprar una casa, pagar hipotecas o renovar su vivienda actual. La estabilidad y el confort suelen ser prioridades tras un premio importante. Viajes y experiencias. Muchos destinan parte de su dinero a viajar por el mundo, disfrutar de cruceros, escapadas de lujo o experiencias únicas que antes no podían permitirse. Ahorro e inversión. Un porcentaje significativo de los ganadores opta por ahorrar o invertir para asegurar su futuro y el de su familia, incluyendo depósitos bancarios, fondos de inversión o bienes raíces. Ayuda a familiares y amigos. La solidaridad también es frecuente: apoyar a hijos, padres o amigos cercanos y cumplir pequeños sueños de seres queridos es un gasto recurrente entre los premiados. Caprichos y lujo. Aunque menos habitual, algunos destinan dinero a coches de lujo, ropa de marca, tecnología de última generación o hobbies costosos.

El club de básquet de San Blas ganó el Gordo en 2024. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

¿Cuánto toca en cada premio de la Lotería de Navidad 2025?

Este es el listado del dinero que toca por décimo agraciado en cada una de las categorías de la Lotería de Navidad:

Primer premio (El Gordo) - 400.000 euros

- 400.000 euros Segundo premio - 125.000 euros

- 125.000 euros Tercer premio - 50.000 euros

- 50.000 euros Cuartos premios - 20.000 euros

- 20.000 euros Quintos premios - 6.000 euros

- 6.000 euros Pedrea - 100 euros

- 100 euros Aproximaciones del Gordo - 2.000 euros

- 2.000 euros Aproximaciones del segundo premio - 1.250 euros

- 1.250 euros Aproximaciones del tercer premio - 960 euros

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid desde las 09:00 horas (en horario peninsular). En esta edición, se repartirán un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que lo convierte en el más esperado del año. Desde que empiece el sorteo, puedes comprobar si tu número ha resultado premiado en nuestra web.