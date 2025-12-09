Un acertante de Sevilla, millonario en el Euromillones

Después del sorteo de este martes 9 de diciembre del Euromillones, un afortunado de Sevilla capital sale millonario tras conocerse la combinación ganadora.

El acertante sevillano no ha conseguido el premio máximo de los 143 millones pero sí El Millón con el código WGF82933. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 16 de Sevilla, situada en Sagasta, 13.

En el sorteo de EuroMillonesde hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en Bélgica. En España existen seis boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). En el próximo sorteo de EuroMillonesse pondrá en juego un bote de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En el último sorteo de Euromillones, el reparto de premios dejó un total de trece categorías con distintas cuantías. En la 1ª categoría (5 + 2) hubo un único acertante, que se llevó un premio extraordinario de 142.433.804,00 €. La 2ª categoría (5 + 1) registró 7 apuestas premiadas, cada una con 110.381,72 €, mientras que la 3ª categoría (5 + 0) acumuló 11 acertantes, que obtuvieron 16.416,92 € por apuesta.

En las categorías intermedias, la 4ª (4 + 2) repartió 1.222,78 € entre sus 46 premiados, y la 5ª (4 + 1) otorgó 106,70 € a cada una de las 971 apuestas acertantes. La 6ª (3 + 2) premió a 1.982 jugadores con 55,26 €, y la 7ª (4 + 0) entregó 35,91 € a 2.143 acertantes.

En los premios de menor cuantía, la 8ª categoría (2 + 2) registró 28.586 premios de 13,46 €, mientras que la 9ª (3 + 1) otorgó 10,27 € a 41.793 apuestas. La 10ª (3 + 0) sumó 93.471 premiados, cada uno con 8,55 €, y la 11ª (1 + 2) alcanzó los 143.957 acertantes, con un premio de 6,72 €. Finalmente, la 12ª categoría (2 + 1) tuvo 571.700 apuestas premiadas de 5,33 €, y la 13ª (2 + 0) fue la más numerosa, con 1.301.047 premiados, cada uno recibiendo 3,77 €.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado como decimos en Sevilla capital, en la Administración de Loterías nº 55 situada en la calla Guadalajara, 101, en el distrito de Bellavista. Se lleva así un millón de euros de premio.

Los premios históricos hasta ahora

A lo largo de la historia del Euromillones, se han otorgado premios extraordinarios que han cambiado la vida de sus ganadores. El premio más alto registrado fue de 250 millones de euros el 28 de marzo de 2025 validado en Austria; el segundo también viajó a Austria con 240 millones, ganado el 8 de diciembre de 2023. Le sigue un premio de 230 millones de euros, obtenido el 19 de julio de 2022 en el Reino Unido. El tercer mayor premio asciende a 220 millones de euros, entregado el 15 de octubre de 2021 en Francia.

En España, el mayor premio del Euromillones fue de 190 millones de euros, ganado el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria. El segundo premio más alto en el país alcanzó los 144 millones de euros, obtenido el 7 de julio de 2020 en Mayorga, Valladolid. El tercer premio más significativo fue de 137 millones de euros, entregado el 13 de junio de 2014 en Parla, Madrid.