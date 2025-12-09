La DGT alerta: esta baliza V16 te costará una multa en 2026 y muchos conductores aún no lo saben

Queda menos de un mes para finalizar el año. La DGT ya ha avisado de que la baliza v16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Una medida que ha levantado polémica en el sector y entre los conductores, por la poca visibilidad que proyecta esa luz.

En el caso de una avería, accidente en carretera o alguna emergencia, será el único método legal que sustituya a los triángulos. La venta de las balizas entre los conductores se ha disparado según la Dirección General de Tráfico. Desde la entidad insisten en que todos los modelos disponibles en el mercado no son válidos, pese a que se anuncien como compatibles con la nueva normativa. Hay que estar atento porque te puede caer una multa.

Listado de balizas homologadas

El organismo recuerda que solo las balizas certificadas por IDIADA o LCOE y recogidas en el listado oficial de su web serán consideradas legales. Utilizar una V16 no homologada equivaldrá a no llevar ningún sistema de señalización, lo que puede derivar en sanciones.

Actualmente existen más de 200 modelos en circulación, y la DGT advierte del aumento de dispositivos no certificados que se venden como “aprobados para 2026”. De hecho, son tajantes con este tema: "La infracción por no llevar la baliza V-16 es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.".

¿Por qué no se pueden utilizar los triángulos?

El principal cambio de los triángulos por las balizas se debe a un motivo de seguridad vial. Según recogen los datos, cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas tras bajar del vehículo para colocar los triángulos. La V16 conectada permite señalizar desde el interior del coche, únicamente colocando la baliza en la parte exterior del techo del coche.

De esta forma, se envía automáticamente la posición del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0, desde donde se comunica la incidencia a navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles informativos. La transmisión de datos es anónima y no requiere móvil, aplicaciones ni aportación de información personal.

¿Es obligatorio llevar balizas en las motos?

La baliza incorpora una tarjeta SIM con 12 años de conectividad garantizada sin coste adicional. Turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos deberán llevarla obligatoriamente. En las motocicletas no es exigible, aunque su uso es recomendable por motivos de seguridad.

Ante el aumento de desinformación, especialmente en redes sociales, la DGT ha desmentido varios bulos relacionados con el dispositivo. Ni rastrea al conductor, ni exige contratar tarifas de datos, ni cualquier baliza luminosa sirve para cumplir la ley. Solo los modelos incluidos en la página oficial cumplen los requisitos técnicos.