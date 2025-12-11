Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 11 de diciembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 11 de diciembre de 2025
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 11 de diciembre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 98217; el segundo premio al 30374; los reintegros han sido los números 7, 1 y 8.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
