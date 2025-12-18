Cristian Ventura, el camarero sevillano más viral, denuncia que lo desvalijaron en Madrid
El suceso ocurrió en Madrid cuando el creador de contenidos y su equipo encontraron cerrado el local de grabación y dejaron allí sus pertenencias, que luego fueron robadas
El creador de contenidos ha denunciado públicamente el robo de todo su material de trabajo durante una grabación en la capital. El suceso ocurrió mientras realizaba una grabación junto a su equipo, cuando alrededor de las 11.00 horas salió de un apartamento con un compañero para desplazarse al lugar del rodaje, sin imaginar que acabaría perdiendo todo su material profesional.
El descuido que acabó en robo
Según explicó, los hechos ocurrieron alrededor de las 11.00 horas, cuando salió de un apartamento con un compañero para desplazarse a una grabación en Madrid.
Al llegar al lugar, encontraron el local cerrado y decidieron dejar allí las mochilas, confiados en que no ocurriría nada. Sin embargo, tras finalizar el trabajo y regresar para marcharse, comprobaron que dos mochilas y un bolso habían desaparecido.
Material sustraído y pérdidas profesionales
Entre el material sustraído se encontraban dos ordenadores portátiles y una cámara pertenecientes al propio Ventura, además de una cámara, un portátil, ropa y zapatos del joven que le acompaña habitualmente en las grabaciones. En una de las mochilas guardaba su cámara con “todo mi trabajo, mi día a día”, lo que supone una importante pérdida tanto profesional como personal.
Denuncia pública en Instagram
Tras el suceso, el creador de contenidos ha compartido en Instagram un mensaje de denuncia y reflexión en el que expresó su malestar y frustración. “Hoy vengo a hablar con vosotros. Este es un contenido que, lamentablemente, es la realidad, no solo mía, sino de muchos”, señaló, subrayando que su enfado no es solo por lo material, sino “por lo perdido en historias, en tiempo y en momentos”.
En su mensaje lamentó que “tantas horas de rodaje, ilusiones y esfuerzos de mi equipo se vean afectados por un sinvergüenza que tiene todas las capacidades para currar”, y defendió que el país “está lleno de gente buena y trabajadora que se esfuerza cada día por salir adelante”.
Un mensaje de valores y convivencia
Pese al enfado y la rabia inicial, aseguró que el episodio no cambiará su forma de actuar. “No podemos permitir que estos momentos nos amarguen y nos hagan cambiar nuestro comportamiento”, afirmó, añadiendo que seguirán trabajando “con elegancia y profesionalidad, saludándonos entre nosotros, compartiendo fotos con la gente y sonriendo”.
El mensaje concluye con una llamada al optimismo y a la convivencia: “Los buenos somos más”.
