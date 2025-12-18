Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 18 de diciembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de diciembre de 2025
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 18 de diciembre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número xx; el segundo premio al xx; los reintegros han sido los números x-x-x.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea
- Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla
- Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”
- Manuel Pellegrini, sobre la lesión de Llorente: 'No se ha resentido, fue un problema en el aductor
- Un dirigente del PP presionó a una ex concejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual
- El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes