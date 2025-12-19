Sorteos
Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 19 de diciembre de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 19 de diciembre de 2025
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 19 de diciembre de 2025 y ha correspondido al número xxx con la serie x.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea
- Manu Sánchez cumple su sueño un año después: llega el pregón más emocionante de los Reyes Magos en Sevilla
- Fin de semana pasado por agua en Andalucía: cuándo lloverá en Sevilla