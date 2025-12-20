El consumo de televisión infantil se desploma mientras el 'streaming' crece entre los niños: "Son la generación dopamina, dominados por el algoritmo"

La relación de los niños y niñas con la televisión ha cambiado por completo en apenas 15 años, desde el nacimiento de las primeras plataformas de 'streaming'. Ningún canal infantil de la televisión lineal ha superado el 1% de cuota de pantalla durante este 2025 (un 0,5% para SX3 -el antiguo Super3-, un 0,6% para Clan y un 1% para Boing), pero la realidad es que este desplome del consumo en la televisión lineal no implica un menor interés de los menores en estos contenidos, sino un cambio de hábitos. De hecho, el audiovisual infantil no deja de crecer en otras pantallas. "Los niños son un reflejo de los adultos. Como ahora pueden tener acceso a las plataformas, ya no deciden ver lo que hacen en la tele, sino que ellos mismos eligen contenidos específicos", explica Agnès Brossa, psicóloga de infancia y adolescencia.

En total en Cataluña, en el año 2010, Clan TV sumó 258.000 espectadores únicos de media diaria, en la franja de 4 a 12 años, mientras que el SX3 anotó 160.000. Por su parte, en 2015, la cadena Boing, ya consolidada después de empezar a emitir en abierto en septiembre de 2010, sumó 164.000 espectadores únicos; Clan TV, 197.000, y el SX3, un total de 134.000. En 2020, la bajada de audiencia empezó a ser más visible en términos de audiencia, con 131.000 espectadores para Boing, 138.000 para Clan TV y 55.000 para el SX3.

Hasta llegar a este 2025, cuando las audiencias de los canales infantiles se han desplomado: Boing ha sumado 60.000 espectadores; Clan TV, 38.000, y el SX3/33, un total de 33.000. "Los niños no han dejado de consumir audiovisual, pero han cambiado los patrones de comportamiento", explica Joan M. Corbella, profesor de la Facultad de Comunicación de la UPF. "Actualmente, las opciones son enormes y, la televisión lineal, que obliga a ser dependientes de un horario de emisión, es ya la última opción cuando tienen tantas propuestas audiovisuales", valora.

Éxito de 3Cat

En contenidos concretos del SX3 en la televisión lineal, según datos facilitados por Barlovento, 'Titó', uno de los contenidos estrella del SX3, ha contado con una media de 3.000 espectadores únicos diarios este año, en un total de 395 emisiones, y una cuota de pantalla del 7,8% en la franja de 4 a 12 años. 'La patrulla peluda', con una cuota del 9,9%, es la gran triunfadora de la televisión tradicional, con una media de 3.000 espectadores diarios en sus 1.356 emisiones. El 'Mic', con 642 emisiones, ha anotado un 6,3% de 'share' y unos 2.000 espectadores únicos diarios, mientras que 'One Piece', en sus 300 emisiones, ha tenido una cuota del 0,9% y unos 1.000 espectadores.

Sin embargo, las visualizaciones de estos mismos contenidos se han disparado en la plataforma de 'streaming'. 'Titó' ha acumulado un total de 3.674.000 reproducciones este 2025 en 3Cat y el entorno digital del SX3 -sin sumar los miles de reproducciones de sus episodios en YouTube-, 'La Patrulla Peluda' ha sumado 2.850.000 reproducciones, 'Mic' ha congregado 1.720.000 reproducciones y 'One Piece' ha ascendido hasta las 1.200.000 reproducciones, según datos facilitados por 3Cat.

Cambio social

"Los niños y las niñas han dejado de consumir la televisión tradicional porque su manera de relacionarse desde el punto de vista de ocio es muy distinta a las generaciones anteriores", explica Mercedes Bermejo, psicóloga infantil y directora de la editorial Sentir, especializada en psicología y cuentos. Los más pequeños buscan ahora "un tipo de plataformas que les ofrezcan esa gratificación inmediata, ese control y ese ‘scroll’ infinito con el dedo, que son elementos que encajan también con su manera de explorar el mundo", asegura.

Una nueva manera de consumir contenidos que está presente en la mayoría de hogares, que han migrado de la televisión tradicional al 'streaming'. "Todo ha cambiado, estamos en la sociedad del ‘yo’, más egocentrista, individualista y personalizada, y del ‘ya’ porque tiene que ser inmediato, exprés y sin anuncios", explica la psicóloga. "Parece que todo debe ser rápido, directo, -comenta, por su parte, Corbella- que pueda consumirse en poco rato, porque su capacidad de atención es limitada y en poco tiempo pasarán a otro foco de atención. Esto condiciona los contenidos que se hacen, ya que las plataformas (y las televisiones) buscan mantener a los niños en sus perímetros".

Una escena del espectáculo 'Mac Mec Mic' en el teatro de La Biblioteca / laperla29

Más capacidad de decisión

Estos nuevos hábitos tienen beneficios para el desarrollo de los niños, como el poder de elección de los contenidos de acuerdo a los intereses personales, que favorece a la capacidad de decisión, el criterio y la autonomía, o la posibilidad de escoger formatos adaptados a cada edad, "siempre con la supervisión de los adultos", remarca Bermejo. Pero también algunas desventajas, como la menor diversificación de los contenidos, "que antes nos llegaban por casualidad a través de la televisión, sin elegirlos", hacia una focalización en producciones más concretas, que pueden hacer caer a los niños en la repetición. "Son la generación dopamina, dominados por el algoritmo, y esto crea una dificultad de autorregulación", manifiesta.

Es por eso que es importante que "el adulto aprenda a proponer, promover la variedad y fomentar la diversidad", incide la psicóloga. "Si lo dejamos en manos del algoritmo, un niño puede estar meses consumiendo lo mismo sin darse cuenta y sin control, porque no tiene esa capacidad de autorregulación, porque su corteza prefrontal no se ha desarrollado", añade. "No adquieren esa madurez de gestionar la variedad, conocer cosas nuevas y la estimulación cerebral de abrirse a otro tipo de contenidos", detalla Bermejo. No obstante, Brossa recuerda que, de manera controlada y en los inicios de su desarrollo, los niños suelen caer en la repetición. "Si hay una película que les ha gustado, querrán verla 10 veces más, y no pasa nada, porque con eso también trabajan la memoria, las emociones y el análisis", especifica.

Traspasar la pantalla

Desde su nacimiento hace dos años, 3Cat ha apostado por contenidos infantiles de éxito internacional, como 'La patrulla peluda', 'Pokémon Viatges' y 'One Piece', conocidos por todos, "con la voluntad de que se conviertan en referentes en lengua catalana", explica Cristian Trepat, responsable del área de contenidos, programación y cultura de 3Cat. "Lo que buscamos es que el catalán sea la lengua lúdica de los niños cuando jueguen y, por tanto, tener estos referentes audiovisuales nos permite traspasar de la pantalla a la realidad", reivindica.

La plataforma también crea un imaginario propio con contenidos nacidos en la corporación para potenciar esta conexión más allá de las pantallas. Por ejemplo, como anuncia Trepat, 'Titó' tendrá un canal temático propio en 3Cat esta Navidad, un tió solidario con Catalunya Ràdio -el 24 de diciembre en Girona-, y sus personajes son protagonistas de cuentos y muñecos. Otros grandes ejemplos son el 'Mic', que el año pasado estrenó espectáculo y durante estas fiestas ha vuelto con 'MAC MEC MIC' en el SAT! San Andreu Teatre, y los 'Beta', que están a punto de estrenar más episodios de 'Proyecto Beta' y nueva canción, y actuarán en la Feria de Navidad de Santa Coloma de Gramenet.

El espectaculo infantil 'Titó' en el Teatro Tivoli en 2023 / RICARD CUGAT / EPC

Contenidos educativos

El uso de pantallas en niños no está recomendado hasta los seis años, según la Asociación Española de Pediatría y, a partir de esta edad, se debe introducir poco a poco, con un máximo de media hora al día, y con contenidos pedagógicos. "Que sea una actividad y no una compañía", remarca Bermejo. En este sentido, 3Cat creó en mayo de 2024 el 'SuperCampus', una plataforma educativa, apuesta de 3Cat y del Departamento de Educación y Formación Profesional, con materiales complementarios a los estudios de Primaria y ESO, que acumula más de seis millones de reproducciones en sus más de mil contenidos disponibles, según datos de 3Cat. El objetivo es que los niños y niñas puedan complementar su formación con material audiovisual en un entorno seguro, impulsando la lengua catalana y la aranesa, y con subtítulos para atender la diversidad funcional de los alumnos que lo necesiten.

"Si tú buscas un contenido que es adecuado para tus hijos, también les puede ir bien y ser beneficioso en algunos momentos", asegura Brossa. Sin embargo, según la psicóloga, el audiovisual también puede tener otras posibilidades: "Tampoco tenemos que buscar solamente que las pantallas tengan un papel educativo, pueden tener simplemente un papel de relato, de vivir emociones, de distracción o regulación de la rutina, porque se relacionan con un momento concreto del día", comenta. Una idea que sostiene Corbella: "Los niños buscan pasar el rato, satisfacer curiosidad, aprender cosas o adquirir habilidades. Probablemente, esto no ha cambiado en muchas generaciones, solo que ahora la mayor parte de estas cosas pasan en primer lugar por las pantallas y hay mucho y de todo por elegir en cada momento".

