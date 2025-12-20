Crisis migratoria
Hallan dos cadáveres en aguas de Cabrera
Los cuerpos, que al parecer eran de migrantes, fueron localizados y rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo el pasado jueves
EFE
La Guardia Civil, en coordinación con Salvamento Marítimo, ha recuperado dos cadáveres que podrían ser de personas migrantes en aguas próximas Cabrera, por lo que serían 59 los recuperados en lo que va de año en Baleares, ha informado este sábado el instituto armado.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a Salvamento Marítimo tras recibirse el aviso del avistamiento de dos cuerpos en el mar. Los equipos desplazados a la zona localizaron y recuperaron ambos cadáveres, que muy probablemente corresponden a personas que navegaban en alguna patera.
Con estos hallazgos, ascienden a 59 los cuerpos sin vida recuperados este año en aguas cercanas a Balears. Desde el pasado 1 de enero han llegado 399 pateras a Baleares con al menos 7.380 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 19 de diciembre de 2025
- Fin de semana pasado por agua en Andalucía: cuándo lloverá en Sevilla
- Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos
- El PP busca una salida a Landaluce de la alcaldía de Algeciras tras los audios que desvelan cómo trató de acallar las denuncias de acoso