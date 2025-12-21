Antonio Tejado reaparece tras el auto de juicio por el robo en casa de María del Monte

Antonio Tejado vuelve a situarse en el foco mediático en uno de los momentos más delicados de su vida, justo después de que se haya dictado el auto de apertura de juicio oral por el violento robo en el domicilio de María del Monte.

El sobrino de la artista está señalado como presunto autor intelectual del asalto, un proceso judicial que podría costarle hasta 30 años de prisión, según la petición de la Fiscalía, a los que se suman 28 años solicitados por la acusación particular ejercida por la propia cantante.

Este lunes, Tejado se dejó ver de nuevo ante las cámaras al acudir al juzgado de Sevilla para firmar, una escena marcada por la tensión y el silencio. Serio, cabizbajo y ocultando el rostro tras unas gafas de sol, evitó responder a las preguntas de la prensa y no quiso dar ningún detalle sobre cómo está preparando su defensa ante el inminente juicio.

A la salida, el excolaborador de televisión también fue preguntado por la buena relación que mantienen Rosario Mohedano y María del Monte, evidenciada recientemente en un encuentro fortuito en el festival Starlite Madrid. Un gesto que muchos han interpretado como un intento de recomponer lazos familiares, pero ante el que Antonio Tejado se mostró frío e indiferente, sin confirmar si conocía ese acercamiento.

Ni una palabra tampoco sobre la Navidad que se avecina, ni sobre si echa de menos aquellos años en los que la familia se reunía unida en estas fechas. Antonio Tejado optó por el silencio absoluto, dejando una imagen que resume su situación actual: solo, señalado y rodeado de incógnitas, mientras el reloj judicial sigue avanzando.