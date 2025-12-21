Bizum y Hacienda: qué habrá que declarar a partir de 2026 y cuánto dinero es el máximo

¿Has ido a cenar con tus amigos y pagáis la cuenta a medias por Bizum? Ojo con esto. A partir del 1 de enero de 2026, la normativa cambia y hay nuevas noticias sobre cómo realizar Bizum y ahorrarte un disgusto con Hacienda.

En los últimos días, ha salido en infinidad de periódicos las incógnitas que surgen con los Bizum, tanto por el límite máximo de envíos al mes como por la cantidad económica. Lo cierto es que estamos en épocas navideñas en las que hay multitud de cenas con familiares y amigos y, por ende, se utiliza mucho esta aplicación móvil. En España hay actualmente más de 27 millones de usuarios que utilizan este sistema de pago y consideran la mejor herramienta para enviar dinero rápidamente.

Cuándo te controla Hacienda los Bizum

Desde la Agencia Tributaria son claros respecto a este tema. Los particulares no tendrán que declarar los Bizum por gastos compartidos, regalos o pagos ocasionales. La nueva normativa que entra en vigor el 1 de enero de 2026 se centrará exclusivamente en los cobros realizados por empresas y autónomos como parte de su actividad económica, y no afectará a los movimientos personales habituales.

El cambio normativo obligará a los bancos a informar periódicamente a Hacienda de los ingresos que empresarios y profesionales reciban a través de Bizum. Si esos importes corresponden al pago de un servicio o a la venta de un producto, deberán tributar igual que cualquier otro ingreso, ya sea en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades, independientemente del medio de pago utilizado.

Cuánto dinero puedo pasar por Bizum sin declarar

Según explica Hacienda, el objetivo de este refuerzo de control es reducir el fraude fiscal y evitar que determinados ingresos queden fuera del radar de la Administración. Es importante declarar estos cobros ya que puede conllevar sanciones desde 600 euros hasta multas de hasta el 150% del importe no declarado, con consecuencias más graves en caso de reincidencia.

El límite máximo de envío por Bizum es de 1.000 euros por operación y 60 veces al mes. Si el Bizum procede de un amigo o familiar para repartir gastos, no hay obligación de declararlo.

La clave para no cometer errores está en distinguir el origen del dinero. Sin embargo, cobros frecuentes de distintas personas por servicios o productos pueden ser interpretados por Hacienda como una actividad económica encubierta.

Para evitar problemas, los expertos recomiendan separar las cuentas personales y profesionales, conservar justificantes de los pagos y revisar la información oficial de la Agencia Tributaria. Así, Bizum seguirá siendo una herramienta cómoda y segura, siempre que se use con claridad y dentro de la normativa fiscal.