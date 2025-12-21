Reacciones políticas
María Guardiola, sobre el asesinato de una mujer en Badajoz: "Una vez más, la violencia machista golpea con toda su crudeza"
La mujer ha sido hallada muerta durante la noche de este lunes y el presunto autor de los hechos, pareja de la víctima, ya está detenido
Redacción
Comienzan a llegar las primeras reacciones de políticos extremeños al posible nuevo caso de violencia de género en Extremadura, en el que una mujer de 34 años ha sido hallada muerta a última hora de este lunes en Don Benito (Badajoz). El presunto autor del asesinato sería su pareja, un hombre de 41 años que ya ha sido detenido y pasará a disposición judicial en las próximas horas. La víctima había estado anteriormente acogida al Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), pero actualmente no había causa activa.
El Ayuntamiento de Don Benito ha decretado día de luto oficial y convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la plaza de España. Por su parte, la Junta de Extremadura ha convocado un minuto de silencio a las 11:30 horas en Mérida. Este acto tendrá lugar en la puerta principal de la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Un "fracaso colectivo"
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha pronunciado al respecto a través de sus redes sociales. "Una vez más, la violencia machista golpea con toda su crudeza. Mostramos nuestra más absoluta condena ante el asesinato de una joven en Don Benito. Nuestro corazón está con su familia y seres queridos."
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, califica de "fracaso colectivo" este hecho. "A su familia, a sus amigos y a quienes hoy sienten el vacío y la rabia, les envío todo mi cariño, mi apoyo y mi compromiso. No podemos ni debemos acostumbrarnos", señala en un comunicado a través de sus redes sociales.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
