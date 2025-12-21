La ONCE reparte casi dos millones de euros en Puerto Real y Ronda con el Sueldazo del fin de semana

El sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, celebrado este sábado 20 de diciembre, ha dejado cerca de dos millones de euros en premios en las localidades andaluzas de Puerto Real (Cádiz) y Ronda (Málaga), según ha informado la organización en una nota de prensa.

Un gran premio en Puerto Real

En Puerto Real, un acertante ha sido agraciado con el premio principal, consistente en 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, lo que suma 1,5 millones de euros. Además, otras nueve personas han obtenido premios de 20.000 euros cada una, elevando el montante repartido en la localidad gaditana hasta 1,68 millones de euros.

La fortuna fue repartida por María de los Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE desde 2016, entre las calles La Plaza y Cruz Verde, en pleno centro comercial del municipio. No es la primera vez que lo hace, ya que en septiembre de 2019 repartió en la misma zona otro gran premio de 1,7 millones de euros. “Es una felicidad muy grande, la gente se pone loca de contenta”, ha señalado la vendedora, que se ha declarado “muy orgullosa de pertenecer a la ONCE”.

Otro Sueldazo en Ronda

En Ronda, el vendedor Roberto Carlos Hidalgo, de la ONCE desde 2008, repartió otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, lo que supone un total de 240.000 euros. El premio llega apenas dos días después de que la ONCE dejara otros 350.000 euros en la localidad malagueña, reforzando una racha especialmente afortunada.

En total, la ONCE ha repartido 1.920.000 euros en premios mayores entre Cádiz y Málaga en este sorteo, dedicado al Año Internacional de las Cooperativas, cuyos premios también han llegado a Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana. El Sueldazo del Fin de Semana ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años, además de premios de 2.000 euros mensuales durante una década, consolidándose como una de las fórmulas más atractivas para los jugadores.