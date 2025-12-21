Los Palacios distingue al campeón del mundo José Antonio Rueda con el Galardón Joven del Año 2025

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha entregado este domingo, 21 de diciembre, el Galardón Joven del Año 2025 al piloto palaciego José Antonio Rueda, actual campeón del mundo de Moto3. El acto, celebrado en un salón de plenos completamente abarrotado, se convirtió en un emotivo reconocimiento al joven deportista, que además fue obsequiado por la Asociación de Productores de Tomate de Los Palacios con su peso en el popular “bombón colorao”, un total de 61,8 kilos.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde, Juan Manuel Valle, el delegado municipal de Deportes, Manuel Carvajal, miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Federación Andaluza de Motociclismo, del mundo del motor, del tejido asociativo local, así como familiares y amigos del piloto. Durante el acto, Rueda firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento, aunque debido a la lesión que arrastra en su mano derecha tuvo que dictar su dedicatoria al alcalde.

“Estoy súper orgulloso de ser el primer andaluz de Los Palacios y Villafranca en ser campeón del mundo en un año que recordaré siempre”, expresó el joven piloto, que agradeció el apoyo recibido y el reconocimiento de su pueblo. “Gracias a todos por hacerlo posible y al pueblo de Los Palacios y Villafranca por este galardón”, añadió.

Por su parte, el alcalde Juan Manuel Valle subrayó que es “un orgullo” otorgar este reconocimiento a José Antonio Rueda, no solo por sus logros deportivos, sino por lo que representa para la juventud. “Más allá del título de campeón del mundo, que ya es algo excepcional, ha hecho realidad sus sueños, y eso es muy difícil”, afirmó, destacando los valores de humildad, sacrificio, esfuerzo y superación que encarna el piloto.

Valle también quiso poner en valor el papel de la familia del campeón, que ha estado “apoyándolo desde que era muy pequeño”, y recordó que este galardón es fruto de una trayectoria forjada con constancia desde la infancia. Con solo 19 años, José Antonio Rueda se ha convertido en el primer piloto andaluz en conquistar un Campeonato del Mundo de motociclismo, una hazaña que culmina una carrera brillante y que el próximo año continuará con su salto a la categoría de Moto2, dando un nuevo paso en su prometedor futuro deportivo.