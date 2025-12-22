Sorteo de Navidad
La Bañeza "riega" Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo
La localidad bañezana reparte varias decenas de décimos del 79.432 entre benaventanos a través del Club Deportivo leonés, entre ellos a la mayor parte del equipo de Gobierno del PP
J. A. Gil
El Premio Gordo de la Lotería de Navidad, el 79.432, ha sonreído a decenas de benaventanos. A través del Club Deportivo La Bañeza, que ha sido la principal correa de transmisión de fortuna, jugadores y directivos del Club Deportivo Benavente y del Racing Benavente, incluso la mayor parte del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento del Partido Popular, han resultado agraciados con los 400.000 euros de premio (unos 328.000 euros deducidos impuestos).
Jugadores de fútbol de La Bañeza, alguno de ellos benaventanos, y directivos del club leonés, han sido los que han traído la suerte de este gordo navideño de forma indirecta repartiendo billetes premiados.
Los lazos entre La Bañeza y Benavente por proximidad se han dejado sentir también entre vendedores ambulantes que acuden cada semana al mercadillo bañezano, según ha podido saber este periódico.
Aunque el dato no es oficial, se estima que al menos una treintena de personas ha resultado agraciada con premio gordo. Esta mañana muchos de ellos ya han depositado su décimo en Caja Rural. El monto aproximado que ha caído de esta forma en Benavente rondaría los 12 millones de euros, según algunos de los agraciados.
- El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un 'muro rojo' en Gol Norte
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- La nueva estación de trenes de Dos Hermanas ya tiene aprobación definitiva: las obras comienzan en 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 21 de diciembre de 2025