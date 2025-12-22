Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que destaca que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado. Asimismo, la entidad responsable del sorteo indica que si el boleto está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de LAE, cumplimentar el formulario 'Solicitud de pago de premios', firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

En el caso de los décimos compartimos, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras. Por último, si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes.

Premios mayores

Cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas. Es decir, sucurlsales de BBVA y CaixaBank.

En lo que respecta a los décimos adquiridos en el canal online oficial, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo.

Premios menores

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

En el caso de los adquiridos en el canal online oficial de Loterías, serán abonados directamente en la cuenta de juego.