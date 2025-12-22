Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 22 de diciembre de 2025

Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este lunes 22 de diciembre de 2025

Cupón diario de la ONCE

Cupón diario de la ONCE / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este lunes 22 de diciembre de 2025 y ha correspondido al número 49369, con la serie 023.

El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.

