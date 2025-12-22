Algunos de los desalojados de Badalona ocupan un albergue municipal para sintecho, cerrado desde 2024

La crisis en Badalona tras el desalojo del antiguo instituto B9, que llegó a estar habitado por unas 400 personas, se agudiza tras haber ocupado un grupo de los expulsados el único albergue para personas sintecho de la ciudad, Can Bofí Vell, que estaba cerrado desde mayo de 2024. Además, este mismo domingo, un grupo de vecinos impidió que se ofreciese refugio a unas quince de las personas que malvivían en el B9.

La ocupación del antiguo albergue, avanzada por 'El País' y confirmada por este medio, se hizo pública a través de una carta que los afectados han enviado al president de la Generalitat, Salvador Illa. "Le escribimos desde debajo del puente de Badalona", empieza la misiva, en referencia a que decenas de migrantes que habitaban en el B9 han tenido que buscar refugio estos días bajo el puente de la C31, ya que no disponen de ningún sitio donde pasar la noche desde que se desocupase el B9, el miércoles pasado: "En la nave teníamos un techo, podíamos cocinar, levantarnos e ir a trabajar", lamentan.

"Nos hemos protegido de la calle, el frío y la lluvia en el albergue municipal de Badalona, Can Bofí Vell", se lee en la misiva, que describe el inmueble como "el lugar que nos corresponde por derecho". "No nos podemos quedar de brazos cruzados mientras ustedes vulneran nuestros derechos", aseguran los afectados.

En el exterior del inmueble, donde entidades que defienden a los desalojados han convocado una protesta este lunes a partir de las 18:00 horas, un vehículo de los Mossos y uno de la Guardia Urbana vigilan la zona, informa la Agència Catalana de Notícies. Algunos de los afectados habrían entrado antes del desalojo del B9 y pequeños grupos se habrían incorporado posteriormente.

Asimismo, en la carta los desalojados señalan que la jueza que autorizó el desalojo indicó que se tendría que seguir "el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales", y critican que tal situación no se haya dado: "Aquí estamos, en la calle, sin ayuda de los servicios sociales municipales ni de la Generalitat. Nadie cumplió esta condición".

Fuentes municipales han asegurado que han conocido la noticia de la ocupación a través de los medios, y que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, abordará la problemática este lunes con la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo.

Las fuentes municipales consultadas emplazan a esperar a que finalicen los contactos que durante este lunes por la mañana están manteniendo el Ayuntamiento y el Govern antes de realizar alguna valoración: "Hasta que el Ayuntamiento no disponga de toda la información de las cuestiones que se han de considerar, no se manifestará".

