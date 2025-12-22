Sorteo Extraordinario
Lotería de Navidad 2025: comprueba aquí los décimos en directo
El Gordo ha sonreído a León: la mayoría de series se han vendido entre La Bañeza y Villablino
O. González
Como cada 22 de diciembre, todos los españoles sueñan con que los niños de San Ildefonso canten el número de uno de los décimos que juegan cuando sale la bola del Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. Este año, la combinación agraciada ha sido 79432 y el mayor montante ha viajado a León, en concreto a las localidades de La Bañeza y Villablino.
En concreto, en La Bañeza se han consignado 117 series, otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón (también León). Otras 16 se han vendido en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal.
El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco. Eran las 10:45 horas de la mañana.
Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad han crecido un 1,4% respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.
El gasto medio por habitante ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros. La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74 euros.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
