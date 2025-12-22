En Directo
Sorteo de Navidad
Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo
Javier Quintana
Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.
El Teatro Real abre sus puertas al público para el gran sorteo
El Teatro Real ha abierto sus puertas poco antes de las 8 de esta mañana la gran jornada de la Lotería de Navidad con el Sorteo Extraordinario que comenzará poco después de las nueve y que repartirá 2.772 millones de euros en premios, aunque todas las miradas estarán puestas en el Gordo, dotado con 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros al décimo.
Las decenas de personas que llevan días haciendo cola en las inmediaciones del teatro comienzan en este momento a llenar las butacas. En media hora se constituirá la mesa que autoriza el inicio del sorteo.
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea