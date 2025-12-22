El número comprado por Bimba y Lola para sus empleados reparte un segundo premio de la Lotería de Navidad

La suerte ha irrumpido de lleno en la sede de Bimba y Lola en Vigo, donde decenas de empleados celebran haber sido agraciados con participaciones del número 70.048, correspondiente al segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, repartidas por la propia empresa entre su plantilla.

Celebración en la sede de la firma gallega

Exultantes, los empleados a los que ha sonreído la suerte han descorchado champán en las instalaciones de la Avenida de Madrid.

Una becaria que este lunes, día en que se celebra el sorteo en el Teatro Real de Madrid, está de cumpleaños, es una de las agraciadas.

Entre la ilusión y la decepción

La otra cara ha sido la de los trabajadores que no adquirieron una de las participaciones de cinco euros, las cuales también fueron vendidas a la clientela.

El 70.048 ha salido a las 09:21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de "El Niño" en 2024.

Un premio madrugador en la primera tabla

Este es el segundo premio más importante del sorteo de Navidad que ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster.

Está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.