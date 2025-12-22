ESPECIAL MULTIMEDIA
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
únicos
analizados
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
Impacto del clima,
empleo
y sector primario:
los ejes que ordenan el
interés informativo
en Andalucía
El análisis temático de millones de páginas vistas durante 2025 revela cuatro grandes ejes informativos en Andalucía. Los lectores priorizan cómo el clima altera la vida cotidiana —calor extremo, agua, incendios y fenómenos violentos—, la seguridad en el entorno, la salud —enfermedades, virus y diagnósticos— y la estabilidad laboral.
El estudio, basado en los datos de consumo de los lectores de Prensa Ibérica, permite ir más allá del ranking de titulares más leídos y detectar las lógicas profundas que activan el interés informativo: qué preocupa, qué interesa y qué información se percibe como relevante y útil.
1. El apagón enciende las alarmas informativas
El apagón eléctrico se consolida como uno de los episodios puntuales de mayor impacto informativo del año en Andalucía por su carácter transversal y sistémico. Las noticias sobre el corte de suministro y sus causas concentraron altos niveles de lectura y tiempo de permanencia, y saltaron de Cambio climático a Ciencia, Política, Economía o Turismo. No se consumió como un simple fallo técnico, sino como una advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema energético y la dependencia de infraestructuras críticas. La noticia ‘Un apagón deja sin luz a España y Portugal...’ figura entre las más leídas del año, acompañada de análisis técnicos, advertencias de expertos y lecturas en clave política y económica. Su relevancia reside en el efecto que provoca: una percepción de fragilidad estructural que prolonga el interés más allá del momento del incidente.
2. La conversación se centra en el impacto del cambio climático: olas de calor y danas
El cambio climático es el gran eje de la conversación social en Andalucía por su impacto directo en la vida cotidiana. El interés se concentra en olas de calor, restricciones de agua, incendios, tormentas y alertas de la Aemet, así como en cuestiones ligadas al consumo doméstico, los costes energéticos y la sostenibilidad. La curiosidad por los fenómenos extremos se intensifica tras la dana de Valencia y otros desastres naturales, situando estas subcategorías en lo más alto de la demanda global. Los contenidos sobre clima extremo registran picos muy marcados en junio, julio y septiembre, coincidiendo con episodios de calor intenso o cambios bruscos de tiempo, y destacan por un alto tiempo de lectura.
3. El empleo y el sector primario marcan la economía
El empleo y las condiciones laborales lideran el interés económico de los lectores, tanto por volumen como por profundidad de lectura. Destacan los accidentes laborales, la precariedad, los conflictos en sectores intensivos en mano de obra y los relatos personales ligados al trabajo.
A continuación aparece el bloque de impuestos, fiscalidad, pensiones y jubilación, con picos claros de consumo ante subidas, cambios normativos o impactos directos en la renta familiar.
El segundo gran eje económico es el sector primario. Agricultura, ganadería y pesca concentran la atención, con focos en el aceite de oliva, la sequía y las tensiones de precios, así como en la gripe aviar. Pesan los problemas estructurales del campo. Por detrás se sitúan el comercio y el turismo, leído más como fenómeno social que económico. Mención aparte merecen los contenidos sobre oposiciones y empleo público, como la subida salarial pactada por la Junta para más de 50.000 empleados.
Junto a este eje dominante, Casademont Zaragoza concentra la atención del baloncesto a través de éxitos y fichajes, mientras que el fútbol femenino, aunque con menor volumen, muestra una audiencia más fiel y cualitativa. Los contenidos de mayor carga emocional —fallecimientos, tragedias o homenajes— figuran entre los más leídos.
4. La política pasa por los tribunales, con Sánchez como protagonista
La política se consume de forma muy personalizada, con claro predominio de nombres propios y de partidos sobre el debate ideológico. El interés se concentra en casos judiciales —Koldo, Ábalos, Begoña Gómez—, crisis políticas, negociaciones y equilibrios parlamentarios, con especial atención al PSOE y Gobierno central.
Pedro Sánchez aparece como figura recurrente, siempre vinculado a episodios concretos con consecuencias políticas o judiciales. De los partidos se habla, sobre todo, cuando hay conflictos internos o encuestas.
En el ámbito autonómico, Juanma Moreno es el principal referente político andaluz, aunque con menor peso lector que la política nacional. Las noticias mejor valoradas se relacionan con decisiones de gobierno, gestión de recursos y confrontación institucional, como la advertencia de retirar ayudas a ayuntamientos. El interés por las instituciones europeas crece cuando lo internacional puede alterar la política nacional.
5. Delitos, control y sucesos que disparan la lectura
La seguridad ciudadana articula uno de los bloques informativos con mayor impacto cualitativo. El interés se concentra en delitos, multas, normativas y obligaciones, así como en la tecnología aplicada a la vigilancia, con picos claros en verano, cuando aumentan los desplazamientos, la actividad delictiva estacional y las campañas de control. El tiempo de lectura es elevado porque se percibe como información útil.
El bloque incluye también subcategorías de fuerte impacto social, como accidentes y desastres naturales, narcotráfico y mafias, y delitos comunes. De ahí el interés por despliegues como el de la desembocadura del Guadalquivir o por sucesos nacionales extremos como ‘La casa de los horrores’ de Oviedo, que concentran atención por su gravedad y carga emocional.
6. La sanidad mejor valorada pasa por el cáncer y otras enfermedades
La sanidad es una de las temáticas con mayor profundidad de lectura en Andalucía y se centra, por encima de todo, en enfermedades concretas. El cáncer se consolida como el gran eje sanitario del año. La subtemática de especialidades médicas y patologías lidera el interés, con contenidos sobre virus, síntomas, diagnósticos y riesgos emergentes, que registran altos tiempos de lectura.
Junto a ello, existe un interés sostenido por la gestión del sistema de salud y la sanidad pública —listas de espera, saturación y urgencias— y despuntan los contenidos de salud mental, especialmente entre los lectores jóvenes. La información mejor valorada fue ‘Norovirus: alerta sanitaria en España por la expansión del brote’, seguida del testimonio de Máximo Pradera sobre su cáncer.
7. Coche y tren: del atasco diario a la promesa del ferrocarril
La conversación sobre movilidad se centra en la experiencia directa en los desplazamientos, con el coche como principal foco de interés. Las informaciones sobre tráfico, accidentes, retenciones y obras en carretera concentran la mayor atención porque afectan de forma inmediata a la rutina diaria y a los grandes movimientos de fines de semana y festivos.
En un segundo plano aparece el tren, con un consumo distinto y más reposado. Las noticias sobre Cercanías, AVE y media distancia se leen con mayor atención cuando hay retrasos, averías, obras o anuncios de nuevas conexiones, especialmente en los corredores que vertebran Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. El interés no es tanto inmediato como estructural: el ferrocarril se percibe como alternativa al coche y como indicador del funcionamiento del sistema de transporte.
8. Compraventa y alquiler de vivienda, en el centro de la atención
La vivienda es una temática de gran sensibilidad social, liderada por la compraventa, seguida del alquiler, la okupación y la vivienda turística. En la compraventa destacan los precios, las tendencias y las dificultades de acceso; en el alquiler pesa la fuerte demanda en grandes ciudades y zonas costeras.
Es un tema especialmente seguido por adultos de entre 25 y 44 años, en pleno momento vital de búsqueda o mantenimiento de vivienda, con picos de consumo en abril y octubre, coincidiendo con periodos de mayor movilidad residencial y renegociación de contratos.
9. La cultura se enciende con la Mezquita de Córdoba y la Macarena
La cultura concentra su mayor volumen de lectura en informaciones ligadas a la música, el patrimonio y las grandes figuras, con protagonismo de homenajes, reconocimientos y efemérides, por delante de la agenda cultural o la crítica.
Entre los episodios de mayor impacto destaca el incendio de la Mezquita de Córdoba, leído como un suceso que afecta a un símbolo patrimonial y ciudadano. También sobresale la Macarena de Sevilla cuando se convierte en escenario de conflicto. Junto a ello, funcionan los relatos con nombres propios y carga simbólica, como el homenaje al Dúo Dinámico, entre los contenidos culturales mejor valorados del año.
10. Del fútbol a la escuela, de la feria al turismo y la ciencia
El resto de temáticas lo encabeza Deportes con el fútbol masculino, Educación, con interés en docentes, la EBAU y recursos educativos, liderada por relatos personales. Le sigue el Turismo, vinculado a hostelería y convivencia turística, con picos claros en Semana Santa y verano.
La temática de Igualdad y Derechos destaca por historias de discriminación y pobreza; Ocio, por fechas clave como la Feria de Sevilla; Religión, por sucesos judiciales; y Ciencia, tecnología e innovación, por avances con impacto social.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Un reportaje multimedia de Prensa Ibérica
Textos: Marian Navarcorena y David Guardado.
Infografías: Ricard Gràcia y Nekane Chamorro.
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Dirección: Joan Cañete Bayle y Gemma Robles.