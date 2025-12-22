Sorteo Extraordinario
El número 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre
Redacción
El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.12 horas en el X alambre de la quinta tabla.
¿Cómo cobrar el premio?
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.
Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
- El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un 'muro rojo' en Gol Norte
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- La nueva estación de trenes de Dos Hermanas ya tiene aprobación definitiva: las obras comienzan en 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 21 de diciembre de 2025