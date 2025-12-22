El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”

El número 90693, agraciado con el tercer premio de la lotería de Navidad, ha repartido suerte este lunes en la provincia de Alicante, con veinte series vendidas en Playa de San Juan, además de otros décimos distribuidos desde la plaza de Luceros, Benidorm, Onil y Torrevieja.

El principal foco de la celebración ha sido la administración de lotería número 30, situada en el centro comercial Garden, en Playa de San Juan. Su responsable, Roberto González, aún asimilaba la magnitud del premio minutos después de conocerse el resultado. “Esto es increíble, estoy más nervioso yo que a los que les han tocado los 50.000 euros por décimo”, confesaba entre risas. “El número estaba todo vendido desde julio y muy repartido. Que le haya tocado a quien de verdad lo necesite”, ha añadido.

Según explica González, el 90693 no era de abonado ni estaba vinculado a ninguna empresa o entidad. Se trataba de un intercambio habitual con una administración de Granada, y se vendió íntegramente por ventanilla. “Creemos que puede haber llegado tanto a vecinos de la zona como a turistas que vinieron a veranear. De momento no ha venido ningún afortunado, pero aquí estamos preparados con champán para celebrarlo con la gente cuando aparezcan”, añadió.

Entre los premiados se encuentra José Luis Aguado, quien compró 150 décimos, que repartió entre su familia y compañeros del Hospital de Sant Joan, donde trabajó como jefe de personal antes de jubilarse. “Siempre compro lotería para todos. Iba comprando según me la iban pidiendo. Al final, compré 150 décimos de este número para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares”, explica. Pese a la cuantía del premio, Aguado solo se quedó un décimo que ahora guarda a buen recaudo: “Es una ilusión enorme, pero no creo que cambie mi vida en nada”, ha apuntado.

Mientras tanto, en la administración de Playa de San Juan, la esperanza sigue intacta. La de que los décimos premiados hayan llegado a buenas manos y de que, en las próximas horas, más agraciados crucen la puerta para poner rostro a un premio que ya forma parte de la historia de la Navidad en Alicante.

